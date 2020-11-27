В Улан-Удэ хотят внести изменения в границы города

Это необходимо для начала реконструкции золошлакоотвала





27 ноября депутаты горсовета Улан-Удэ обсуждали вопрос внесения изменений в границы города. С предложением исключить из границ Улан-Удэ земельный участок золошлакоотвала на администрацию выходили энергетики. Кроме того, необходимо устранить пересечение границ города с границами соседних районов. Однако народные избранники проект пока не поддержали.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев рассказал депутатам комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию о целях внесения изменения в границы города.- Границы городского округа имеют ряд пересечений с границами большого количества земельных участков. Кроме того, в настоящее время в связи с наличием указанных пересечений, а также в целях исключения золошлакоотвала ТЭЦ-1 из земель населенного пункта в целях дальнейшей его реконструкции, требуется изменение границ Улан-Удэ. В соответствии с действующим законодательством, граница населенного пункта не может быть вновь изменена и внесена в ЕГРН без устранения имеющихся на сегодня пересечений. Предусматривается исключение из границ земель населенного пункта двух участков, на которых расположены золошлакоотвалы ТЭЦ-1. Эта территория перейдет в земли промышленного назначения, - сообщил председатель комитета.У председателя горсовета Чимита Бальжинимаева возник вопрос: есть ли согласие соседних с городом районов на изменение границ.- Это, несомненно, нужное дело, но меня смущает несколько фактов. Наши соседи – районы Бурятии, согласны? Где письма их? Или это только устная договоренность? Мы должны знать мнение соседей, почему его нет? Вдруг какой-то район будет против? Кроме того, необходимо знать мнение жителей. Сегодня участок у гражданина относится к Улан-Удэ, а после изменений может перейти в район. Кто-нибудь спросил мнение людей? Мы решим за жителей, так делать нельзя. Мы народные избранники, представляем интересы жителей города, поэтому должны знать, что люди думают, - высказался председатель горсовета.Председатель комитета по архитектуре и градостроительству пытался убедить депутатов, что ни согласие жителей, ни согласие районных депутатов не требуется. Однако председатель правового комитета администрации Улан-Удэ сообщила обратное – для внесения изменений в границы муниципальных образований нужно согласие депутатов районных советов.Председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета Валерий Шагжитаров в итоге порекомендовал доработать законопроект.- Есть предложение отправить документ на доработку, чтобы было положительное заключение правового управления, а также решения представительных органов администраций близлежащих районов, - резюмировал депутат.Фото: горсовет Улан-Удэ