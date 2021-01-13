Дмитрий Ивайловский стал рядовым членом

Избирком Бурятии возглавит Александр Акчурин
Как и прогнозировал «Номер один» еще в конце декабря, бессменный руководитель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский сразу после новогодних каникул сложил с себя полномочия председателя. Правда, Избирком он не покинет, оставшись рядовым членом комиссии.
Место председателя Избиркома займет 38-летний Александр Акчурин, который сейчас является секретарем комиссии. По информации «Номер один», сегодня его кандидатуру должен согласовать ЦИК России.
Напомним, 69-летний кандидат юридических наук Дмитрий Ивайловский возглавляет Избирательную комиссию Бурятии с июня 2003 года. До этого он замещал должность первого заместителя министра экономики, был председателем комитета правительства Бурятии по внешним экономическим связям, руководил группой помощников президента РБ.
Нынешний секретарь Избиркома Александр Акчурин в 2004 году окончил БГУ по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук. Ранее возглавлял юридический отдел избирательной комиссии.
Фото: «Номер один»
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