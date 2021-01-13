Дмитрий Ивайловский стал рядовым членом

Избирком Бурятии возглавит Александр Акчурин





Как и прогнозировал «Номер один» еще в конце декабря , бессменный руководитель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский сразу после новогодних каникул сложил с себя полномочия председателя. Правда, Избирком он не покинет, оставшись рядовым членом комиссии.

Место председателя Избиркома займет 38-летний Александр Акчурин, который сейчас является секретарем комиссии. По информации «Номер один», сегодня его кандидатуру должен согласовать ЦИК России.Напомним, 69-летний кандидат юридических наук Дмитрий Ивайловский возглавляет Избирательную комиссию Бурятии с июня 2003 года. До этого он замещал должность первого заместителя министра экономики, был председателем комитета правительства Бурятии по внешним экономическим связям, руководил группой помощников президента РБ.Нынешний секретарь Избиркома Александр Акчурин в 2004 году окончил БГУ по специальности «Юриспруденция», кандидат юридических наук. Ранее возглавлял юридический отдел избирательной комиссии.Фото: «Номер один»