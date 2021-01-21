Мэрия Улан-Удэ не разрешила проводить митинг в защиту Навального

Причина – коронавирусные ограничения





Мэрия столицы Бурятии отказала сторонникам Алексея Навального в проведении митинга. Об этом сообщается на странице бывшего улан-удэнского штаба оппозиционера с соцсетях. Свой отказ администрация Улан-Удэ аргументировала ситуацией с эпидемией коронавируса, в связи с которой запрещены массовые мероприятия.

Тем не менее, есть вероятность, что жители все-таки решатся на несанкционированное выступление. В группе сообщества о готовности участвовать в акции заявили более 700 человек, они активно обсуждают поведение на месте встречи и призывают к осторожности.Напомним, 17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Навального задержали в аэропорту Шерементьево сразу после прилета. В ответ сторонники оппозиционера объявили о всероссийской акции протеста.Фото: «Номер один»