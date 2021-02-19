В Бурятии досрочно лишились полномочий 30 депутатов и один глава

Основной причиной этого стало предоставление недостоверных сведений о доходах





На заседании Совета Хурала Бурятии депутаты обсудили исполнение республиканского закона «Об организации местного самоуправления в РБ» в части соблюдения требований антикоррупционного законодательства депутатами, выборными должностными лицами МСУ и теми, кто замещает муниципальные должности.

Как доложил на заседании представитель прокуратуры Бурятии, в 2018-2020 годах выявлен 151 случай неисполнения лицами, замещающими муниципальные должности, обязанностей, запретов и ограничений. В связи с этим были вынесены 12 представлений, в суд направлены 4 иска. В результате прокурорского вмешательства досрочно были прекращены полномочия 30 депутатов и одного главы муниципального образования, к девяти депутатам Совета депутатов Баунтовского района и главе сельского поселения «Хоринское» применена мера ответственности в виде предупреждения.Зампред правительства РБ Петр Мордовской отметил, что наиболее распространенными нарушениями явились факты непредставления или представления неполных сведений о доходах, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов.При этом в Народном Хурале полагают, что при определении меры ответственности за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, необходимо обеспечить всестороннее рассмотрение обстоятельств, при которых совершено коррупционное правонарушение, учитывать причинно-следственные факторы. В случае же, если допущено существенное искажение сведений о доходах, или умышленно сокрыто имущество, доходы или информация, свидетельствующая о возможном наличии конфликта интересов, то рекомендуется рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий.Фото: «Номер один»