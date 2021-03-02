Николай Будуев поддержал увеличение штрафов для коммунальных монополистов

Нынешний размер штрафных санкций коммунальщиков не пугает





Правительство России поддержало законопроект об увеличении штрафов для ресурсоснабжающих организаций (РСО) и их должностных лиц за некачественное предоставление коммунальных услуг населению. Одним из его авторов является депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев.

- В настоящее время за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами (питьевой и горячей водой, теплом, электроэнергией с нормальным напряжением в сети) штраф для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций составляет от 500 до 1000 рублей, для юрлиц — от 5 до 10 тысяч рублей, - рассказал депутат. - Такие санкции не пугают РСО, которые в большинстве являются монополистами и зачастую сознательно идут на нарушения, оставляя людей без тепла и воды. Поэтому мы предложили усилить ответственность, чтобы санкции стали реально ощутимыми для РСО и отбили у них охоту посягать на права граждан.Авторы законопроекта предлагают установить штрафы за первое нарушение нормативов в размере от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей для организаций. При повторном нарушении размер административного штрафа для должностных лиц составит от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 200 тысяч рублей.По информации Минстроя, только в 2018 году было выявлено 22 312 нарушений по статье некачественное предоставление населению коммунальных услуг. Опрос регионов показал, что основными правонарушителями здесь являются именно РСО (в среднем 60-70 процентов).Как пояснил Николай Будуев, парламентарии при подготовке законопроекта направляли запросы в регионы, и «большая часть сразу же поддержала идею».- У нас, в Бурятии, в апреле 2018 года без тепла оставались 70 инвалидов, - пояснил депутат Госдумы. - Серьезные нарушения имели место в Краснодарском крае, Тверской области, Томске, Кирове, других городах и регионах. Законопроект поддержали 66 субъектов Федерации.Правительство РФ, со своей стороны, предложило законодателям обосновать предлагаемые размеры штрафов для РСО «статистическими данными и правоприменительной практикой». А также - скорректировать диапазон штрафа для юридических лиц (от 50 до 200 тысяч рублей) «во избежание предоставления правоприменителю необоснованно широких пределов усмотрения при назначении административного наказания».По поводу обоснования размера штрафов одна из авторов законопроекта, депутат Госдумы РФ Наталья Костенко уточнила, что парламентарии руководствовались аналогичной санкцией для управляющих организаций, размер которых составляет для юридических лиц от 250-300 тысяч рублей.Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев считает увеличение штрафов для РСО и их должностных лиц, прежде всего, превентивной мерой. «Главное, чтобы не было ущемления прав потребителей», - подчеркивает он.Благодаря положительному отзыву правительства России законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.Фото: «Номер один»