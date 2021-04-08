Татьяна Мантатова заявилась на праймериз Бурятии

Вице-спикер Народного Хурала намерена участвовать в предвыборной гонке за мандат депутата Госдумы



В Бурятии продолжается регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». Тех, кто наберет наибольшее число голосов по итогам праймериз, партия выдвинет на сентябрьские выборы депутатов Госдумы от республики.



Первым, кто официально зарегистрировался на праймериз в этом году, напомним, стал действующий министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов. Также в числе кандидатов - знаменитая шахматистка, международный гроссмейстер, депутат Народного Хурала Инна Ивахинова.



Всего же на сегодня подано 10 заявлений на участие в предварительном партийном голосовании, зарегистрировано 4 кандидата.



- Также к нам поступают звонки. Люди интересуются подробностями подачи документов, подробностями проведения процедуры праймериз. То есть, активный, живой интерес к процедуре есть, – рассказал журналистам руководитель исполкома бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.



Сегодня документы на участие в праймериз подала и вице-спикер Народного Хурала, руководитель медиахолдинга «Ариг Ус» Татьяна Мантатова. По ее словам, решение участвовать в предвыборной гонке – осознанное и обдуманное.



- Есть понимание проблем республики и вообще проблем законотворчества, в том числе федерального. На сессиях Хурала депутаты достаточно часто обращаются в Госдуму, в Совет Федерации с предложениями, как необходимо улучшить федеральное законодательство, - рассказал она журналистам после подачи документов. - Пробелы законодательства выясняются на местах, в регионах. И, зная эти проблемы, хочется их уже решить, донести до федерального уровня.



В качестве примера попытки изменить федеральный закон, она привела недавнее обращение Хурала на российский уровень по нападениям собак. Более того, она не исключает, что это направление работы станет для нее одним из ключевых в случае победы на выборах.



- Мы понимаем, что не все так просто. И в Государственной Думе есть как минимум две точки зрения по поводу этого закона. Для того, чтобы донести позицию Республики Бурятия, которая столкнулась с серьезной проблемой, ее нужно доказывать. Эта проблема действительно серьезная, - отметила Татьяна Мантатова. - Мы говорим о гуманном отношении к животным. Но мы не должны забывать о гуманном отношении к человеку.



Прием заявлений на участие в праймериз продлится до 29 апреля, а итоги голосования жители республики узнают уже в начале лета. Попробовать свои силы в предварительном голосовании может любой желающий, как член партии «Единая Россия», так и беспартийный. Отметим также, что партия власти на сегодня единственная, кто проводит открытые праймериз. Остальные политические партии принимают решение о выдвижении кандидатов на выборы за закрытыми дверями.



Фото: «Номер один»

