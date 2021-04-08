У главы Советского района Улан-Удэ нашли липовый диплом

Базар Батожаргалов написал заявление на увольнение

Батожаргалов.





Базар Баирович уже написал заявление на увольнение. И.о. назначен Владислав Дармаев. Он был заместителем руководителя по работе с отдаленными микрорайонами.





Базар Баирович Батожаргалов родился в 1975 году. В 1994 году окончил Иркутскую банковскую школу Банка России, в 2002 году - Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономист», в 2008 году – Сибирскую академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».





С 1995 по 2000 годы работал экономистом в Бурятском ПАКБАНКЕ г. Улан-Удэ, ООО «Этнос» и других организациях.





В 2001 году Базар Батожаргалов начал работу в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ. Работал на разных должностях в Комитете по управлению имуществом, Комитете по социально-экономическому развитию, администрации Железнодорожного района, Комитете экономического развития.





С 2010 по 2020 года он занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Улан-Удэ.









Как сообщил наш источник, внутренняя проверка администрации Улан-Удэ выявила неподтвержденный диплом у высокопоставленного чиновника. Им оказался глава Советского района Базар