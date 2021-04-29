В Улан-Удэ до 2033 года построят свыше 150 социальных объектов

Депутаты Горсовета провели 21 сессию

Накануне прошла 21 сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов. В ближайшие годы доходы бюджета предлагается увеличить на 1 008 482,4 тысяч рублей, в том числе собственные доходы на 441 400 тысяч рублей. Как отметила на сессии заместитель мэра Татьяна Базякина, поступления прогнозируются в рамках уточненного прогноза по налогу на доходы физических лиц, с учетом динамики фактического поступления на 2020 год и прошедший период 2021 года, повышения налогооблагаемой базы, погашением задолженности по налогу.

По налоговым доходам предлагается увеличить план по НДФЛ на 396 275 тысяч рублей, с учетом динамики фактического поступления на 2020 год и прошедший период 2021 года, повышения налогооблагаемой базы, погашением задолженности по налогу.

Кроме того, увеличение плана по неналоговым доходам составляет 45 124, 1 тысячи рублей и планируется за счет продажи земельных участков и сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов с учетом новых договоров и перерасчетов по действующим договорам, а также неосновательного обогащения за пользование земельными участками без правоустанавливающих документов. Сюда же входят неосновательное обогащения за использование рекламных конструкций.

Общий объем доходов бюджета на 2021 год составит 14, 053 828,2 тысячи рублей при дефиците бюджета в 1 202 136,1 тысяч рублей.

В последующие годы – 2022 и 2023 – планируется увеличит доходы на 882,8 тысяч и 101 351,8 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений. Объем доходов в 2022 году составит 11 873 068,1 тысяч рублей, а в 2023 - 11 174 416,5 тысяч рублей.

Кроме того, рассмотрели долгосрочные проекты – внесение изменений в программу комплексного развития инфраструктуры до 2033 года.

- В данную программу внесли объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения. По отрасли образования – 59 объектов на сумму 20,3 миллиарда рублей, ориентировочный год входа в эксплуатацию – 2021 по 2033 годы. по отрасли культуры предусмотрены объекты стоимостью 10,9 миллиарда рублей. По отрасли физической культуры – 37 объектов в сумме 4,9 миллиарда рублей , отрасли здравоохранения – 49 объектов при выделении средств 28 миллиардов рублей, - рассказала председатель Комитета по социальной и молодежной политике Трифонова Светлана.

Помимо этого, на сессии рассмотрели вопросы установления границ территории местных общественных организаций – территориальное общественное самоуправление, «Пчелка», «Агросити» и «Семья». В Управление по развитию территорий обратились инициативные группы граждан, проживающие в микрорайоне Силикатный и границах двух общежитий ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж», «Бурятский аграрный колледж им. Ербанова» по вопросу создания общественных организаций.

Как отметили в сообщении, схема ТОСов определена и не затронет территории частных владений. На сессии также обсудили внесение изменений в Перечень наказов избирателей по 10 округам. В основном они касаются благоустройства дворовых территорий, установки лестниц, уличного освещения, а также ограждений вокруг спортивных и детских площадок.

фото: "Номер один"