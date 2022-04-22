Жителей Улан-Удэ предупредили о массовых отключениях электричества

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ опубликовал список адресов, где в ближайшие дни будет отключена электроэнергия. Пока не будет электричества, специалисты «Бурятэнерго» проведут плановые ремонтные работы по монтажу и замене оборудования.- СНТ "Энергостроитель" с 9:00 до 17:00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8 с 9:00 до 17:00- ул. Авиаторов с 9:00 до 17:00- с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей с 9:00 до 17:00- ул. Воровского 48 блоки 1-3, ул. Воровского 48 с 9:00 до 17:00- ул. Ленина 19, 19д, 19 блок 4, 19 блок 1, МЧС ул. Ленина 15, Союз театральных деятелей по ул. Куйбышева 14 с 9:00 до 17:00- ул. Амагаева 1-3, Жуковского 8, Садовый пер. 2-12, Щорса 1- 43, Амагаева 3а, церковь "Возрождение" ул. Ленинградская 64А с 9:00 до 13:00- ул. Жердева №2Б с 8:00 до 17:00- СНТ "Энергостроитель" с 9:00 до 17:00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8 с 9:00 до 17:00- ул. Авиаторов с 9:00 до 17:00- с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей с 9:00 до 17:00- ул. Воровского 48 блоки 1-3, ул. Воровского 48 с 9:00 до 17:00- ул. Жердева, 3Б. с 8:00 до 17:00- СНТ "Энергостроитель" с 9:00 до 17:00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8 с 9:00 до 17:00- ул. Авиаторов с 9:00 до 17:00- с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей с 9:00 до 17:00- ул. Автодорожная 2-4, Весенняя 1-15, Придорожная 2-8, Зеркальная 14 с 9:00 до 17:00- Этнографический музей п. Верхняя Березовка, 17Б, п. Верхняя Березовка 1Д, 1Е, 6Б, ул. Баянханская 5-7, кафе «Нютаг», ул. Музейная 1-279, СНТ Тимирязева с 9:00 до 17:00- ФГУ Упрдор «Южный Байкал», мотель «Данай», СТО «Автосити» ул. Мелиораторов 29А, АЗС «Альянс» ул. Тополиная, ИП Павлов ул. Покровская, ДНТ «Цагатуй», ул. Панфилова 16-68, АЗС «Бурятнефтепродукт» ул. Мелиораторов, ул. Талалихина 11-59, Школа №54 по ул. Талалихина 62 котельная ТГК-14, амбулатория по ул. Талалихина 34, ул. Мелиораторов 9-26, ул. Вертолетная 6-42, ул. Закаменская 1-50, ул. Посельская 2-32, пер. Центральный 1-40, ул. Восточная 1-37, ул. Просторная 7-61, ул. Тополиная 2-18, ул. Центральная (Исток) 1-49, ДНТ «Джидинское», ДНТ «Таежный-2», АЗС «БРК» ул. Тополиная 1В, ул. Верхняя 1-22, ул. Хуторская 1-58, ул. Благополучная, ул. Далахайская, ул. Капитальная, подсобное хоз-во ИП Иванова, ДНТ «Туяа», ДНТ «Аргада» с 9:00 до 17:00- СНТ "Энергостроитель" с 9:00 до 17:00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8 с 9:00 до 17:00- ул. Авиаторов с 9:00 до 17:00- с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей с 9:00 до 17:00- СНТ "Энергостроитель" с 9:00 до 17:00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8 с 9:00 до 17:00- ул. Авиаторов с 9:00 до 17:00- с/т "Горки", ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей с 9:00 до 17:00Фото: pixabay.com