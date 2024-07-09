Пенсия для многодетных мам

Вопрос: «У меня трое детей. Насколько лет раньше я могу выйти на пенсию?»

Елена Романовна Т.

Если у женщины трое детей, она сможет оформить пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста - в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше, в 56 лет. Если женщина родила и воспитала пятерых и более детей, то право на досрочную пенсию у нее возникает в 50 лет.

Эти правила действуют для мам, если они родили и воспитали всех детей до 8-летнего возраста.

При этом досрочная пенсия многодетной маме может быть назначена в этом году при наличии 15 лет страхового стажа и не менее 28,2 пенсионных коэффициентов.

Стоит помнить, что в период ухода за детьми до полуторалетнего возраста, но не более 6 лет в общей сложности, начисляются пенсионные коэффициенты: за первым ребенком - 1,8 коэффициента, за вторым - 3,6 коэффициентов, за третьим или четвертым - 5,4 коэффициентов.

Сведения о стаже и количестве пенсионных коэффициентов содержатся на индивидуальном лицевом счете гражданина в Социальном фонде России. Выписку с необходимой информацией можно получить в личном кабинете на портале Госуслуг.