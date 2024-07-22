Общество 22.07.2024 в 13:07

Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу

Его представят на всероссийском проекте
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Текст: Петр Санжиев
Школьники Улан-Удэ подготовят детский путеводитель по городу
Примерно 16 школьников Улан-Удэ примут участие в разработке первого детского путеводителя по Улан-Удэ. Его сделают к 1 августа. Это будет детский взгляд на достопримечательности города и музейные экспонаты музеев, находящихся в столице Бурятии.

Путеводитель будет распечатан в виде карты. Каждый школьник-участник расскажет об одном объекте. Также дети подготовят аудиогид. Поддержку начинанию оказывают «Школа креативных индустрий» и «Асториум». Так как дети не умеют хорошо рисовать, прорисовку карты им помогут сделать профессиональные художники.

Детский путеводитель представят в ходе проекта «Музейные маршруты России», который скоро пройдет в Бурятии. Он направлен на продвижение музеев, стимулирование посещение объектов культуры туристами.

Фото: «Номер один»
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