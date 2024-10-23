Общество 23.10.2024 в 14:45

В Бурятии продолжается акция по сбору макулатуры «БумБатл»

В ней может принять участие любой желающий
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается акция по сбору макулатуры «БумБатл»

В Бурятии продолжается 5-я Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). В ней может принять участие любой желающий.

До завершения акции осталось совсем немного. 15 ноября будут подведены итоги акции по сбору макулатуры. Напомним, главная цель акции – это сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИИ "БУМБАТЛ" В КАРТОЧКАХ:






Акция организуется пятый год подряд при поддержке национального проекта «Экология». Национальный проект «Экология» направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, экологическое оздоровление и сохранение водных объектов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сохранение лесов.

Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии призывает всех жителей республики присоединиться к акциям по сбору вторичных материалов и активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.

Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Минприроды Бурятии

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