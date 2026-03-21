21.03.2026

Аргентинский след в Бурятии

Студентка из Неукена покоряет русский язык в Улан-Удэ
Текст: Лариса Ситник
Аргентинский след в Бурятии
В аудиториях подготовительного отделения Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова можно услышать мелодичный испанский акцент. 29-летняя Магдалена приехала в Улан-Удэ из далекого аргентинского города Неукен, расположенного в Патагонии. Девушка делает первые, но очень уверенные шаги в изучении одного из самых сложных языков мира - русского.

Магдалена Йене Кастельоне - слушательница подготовительного отделения. Каждый день она погружается в изучение русского языка, литературы, истории, обществознания, математики и других предметов. В конце учебного года ей предстоит серьезное испытание - сдать экзамен по русскому языку, чтобы получить право продолжить обучение в вузе уже на основном курсе.

Путь в Россию: история одной мечты

Как же студентка из солнечной Аргентины оказалась в суровой Бурятии? Оказывается, у Магдалены был «проводник» в России - один из ее братьев. Некоторое время тот жил и работал журналистом в Москве. Именно он рассказал сестре о возможности получить российское образование и помог разобраться с документами для поступления. Также на помощь девушке пришел интернет: с помощью онлайн-переводчика она узнавала нужную информацию и начала открывать для себя Бурятию, находясь дома, в Аргентине.

- Брат вдохновил меня своим примером. Он говорил, что Россия – это страна с огромными возможностями и очень добрыми людьми. Когда встал вопрос о выборе вуза, я узнала о Бурятском государственном университете. Увидела, что здесь можно изучать все, что я хочу. Тогда начала искать фотографии и информацию об Улан-Удэ. Поняла, что здесь все похоже на то место, где я выросла, и решила приехать сюда. Мне хотелось учиться в небольшом городе. Москва и Санкт-Петербург слишком большие, шумные. А Улан-Удэ похож на мою родину - такой же небольшой, спокойный. Даже пейзажи схожи: в моем городе также протекает река и много холмов, - делится Магдалена.

Разумеется, в Аргентине теплее, чем в Бурятии даже летом. По словам девушки, минимальная температура зимой в Неукене составляет -15, тогда как летом часто бывает более +40.

Магдалена всегда интересовалась культурой России, но ей хотелось увидеть не только Москву или Санкт-Петербург. Ее манили Байкал и Сибирь.

- Я искала место, где смогу погрузиться в язык с головой, но при этом увидеть настоящую Россию. Когда я узнала об Улан-Удэ и БГУ, поняла, что это оно.

Большое сердце для особенных людей

Магдалена точно знает, кем хочет стать. Ее цель не просто получить диплом, а овладеть профессией, которая приносит пользу людям. Девушка мечтает стать преподавателем и работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В Неукене Магдалена училась в университете на экономиста, а также работала бухгалтером в местной администрации. Позднее она переключилась на другую работу: помогала детям и подросткам читать и учиться.

- Я поняла, что хочу помогать людям с ограниченными возможностями здоровья находить свой путь в жизни, учить их и учиться у них, - объясняет Магдалена выбор профессии.

Чтобы понять загадочную русскую душу, она читает классическую литературу: Пушкина, Толстого, Достоевского. 

Наша героиня говорит, что очень много учится как на занятиях, так и вне стен вуза. Как и все студенты-иностранцы, живет в общежитии университета. 

- На подготовительном отделении обучаются студенты из самых разных стран: Китая, Вьетнама, Индонезии, Нигерии, Замбии, Монголии, Мали и других. Мои одногруппники очень дружелюбны. Мы всегда поддерживаем друг друга и помогаем в изучении русского языка.

Мне нравится, когда в нашем университете проводят мероприятия для иностранных студентов. Там я могу поговорить и чем-то поделиться с большим количеством людей, которые живут так же, как и я, в новом интересном месте, - делится Магдалена.

В свободное время она любит гулять по центру Улан-Удэ, ходить в музеи. А также заниматься спортом, хотя для этого бывает трудно найти время. 

- Я верующий человек, христианка. По выходным посещаю церковь. Два раза в неделю хожу в Национальную библиотеку, занимаюсь там языком и читаю. Русский язык очень трудный. Падежи существительных и спряжения глаголов требуют много внимания, но мне все нравится. Очень хочу хорошо изучить русский язык и говорить свободно и правильно, - рассказывает студентка. 

Магдалена говорит, что особенно ей нравится изучать литературу и историю. 

- Знакомство с русской историей и русскими писателями приближает меня к пониманию того, как думает и живет русский народ, - говорит девушка.

С какими-то серьезными проблемами, проживая в Улан-Удэ, студентка из Аргентины не сталкивалась. 

- Самая большая трудность здесь в том, что я страдаю глютеновой болезнью и могу есть только безглютеновую пищу, а здесь такую бывает сложно найти, - говорит наша собеседница.

Тоска по дому и питомцы в панцире

Конечно, скучать по дому на расстоянии почти 16 тыс. километров – это нормально. Но Магдалену поддерживают воспоминания о большой и дружной семье, которая осталась в Неукене. Кроме того, девушка каждый день созванивается с родными и в курсе всего, что происходит дома.

- У меня очень большая семья: папа, мама и трое братьев. Моя мама - из Сербии, а папа - итальянец. Отец работает инженером на радио, мама домохозяйка. Один из братьев - информатик, а второй - продавец. Мы с семьей очень близки, для аргентинцев это главное в жизни, - улыбается девушка. - А еще в нашем доме настоящий террариум. У нас живут попугаи и десять черепашек. Они все разные и у каждой свой характер.

Почти все черепашки в семье Магдалены найдены на улице. Если в России некоторые люди избавляются от кошек и собак, то в Аргентине «лишними» часто оказываются сухопутные черепахи. Люди покупают их малышами, но постепенно они растут и увеличиваются в размерах. И требуют много внимания, питания и ухода, как и все живые существа. К такому готовы не все.

- В основном они питаются растительной пищей: фруктами, ветвями деревьев и кустарников, кактусами и травой. На зиму впадают в спячку. Некоторые черепашки у нас уже дали потомство. Летом они живут во дворе. У нас хватает места всем, - делится Магдалена.

По выходным Магдалена с семьей часто ходила отдыхать на реку и проводила на природе весь день.

Студентка из Латинской Америки с большой любовью рассказывает о своей малой родине. 


- Неукен прекрасен. Реки, озера и патагонские пейзажи восхитительны. Неукен - энергетический центр Аргентины, здесь вырабатывается гидроэлектроэнергия, которая питает большую часть Аргентины. Также у нас сосредоточена большая часть месторождений газа и нефти. Растет много фруктов - яблоки, груши, клубника, черешня, черника и многое другое, - перечисляет девушка.

Несмотря на разницу в климате и менталитете, Магдалена уже чувствует себя в Улан-Удэ почти как дома. Она удивляется сибирским морозам, восторгается красотой Байкала, который успела посетить с группой студентов, и старается не пропускать ни одного университетского мероприятия, чтобы быстрее заговорить на русском свободно.

- Быть иностранцем сложно. Трудно изучать новый язык, быть вдали от семьи. Но когда есть с кем поделиться своими переживаниями и мыслями, это немного облегчает жизнь.

Мне нравится Бурятия, она заставляет вспомнить о моем доме. Здешние жители очень дружелюбны и внимательны. Они часто спрашивают, не холодно ли мне здесь и как у меня дела. Летом, когда будут каникулы, я хотела бы вернуться в Аргентину и навестить свою семью. Мои планы на будущее просты - закончить учебу, получить диплом и создать семью, - подытоживает Магдалена Кастельоне.

Магдалена уверена, что, несмотря на трудности, жизнь в России дает ей бесценный опыт. Здесь она учится, растет и открывает для себя новые возможности, а Улан-Удэ постепенно становится для нее настоящим вторым домом. Уже через несколько месяцев ей предстоит сдать экзамен. Мы желаем этой девушке с большим сердцем и любовью к черепашкам удачи и отличной сдачи сессии.

Фото предоставлено М. Кастельоне

