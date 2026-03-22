Пенсионер из Бурятии пытается сохранить уникальных голубей

В селе Кырен живет 71-летний пенсионер Александр Савичев. Более 50 лет он занимается голубями: ему нравится, когда рыжие, белые и черные птицы кувыркаются в воздухе и бьют крыльями. В голубятне тункинца живут почти 40 голубей, в былые же годы их было в несколько раз больше. С возрастом ухаживать за птицами все сложнее, но даже в страшном сне мужчина не может представить, что лишится своих питомцев. Александр подробно рассказал журналисту «Номер один» о своих подопечных.- Главное их призвание - радовать глаз, - говорит Александр Савичев. - Продавать не могу: я их вырастил, они для меня как родные. Да и как их оценить, если они ценные только для меня, а другим людям не нужны даже даром?Александр Савичев живет в селе Кырен. Он единственный энтузиаст в районе, кто продолжает разводить этих прекрасных птиц. Увлечению тункинца более 50 лет.Любовь к голубям появилась у него еще на родине, в Казахстане, где голубятни держала практически каждая семья. В Бурятию паренек из Казахстана попал в 1973 году на службу в армии. А через шесть лет после он дембеля переехал сюда жить со своей семьей.Сейчас в его голубятне несколько десятков птиц, но скоро ожидается пополнение. Весна - время размножения пернатых. Из всех пород Александр выбрал павлиньих, с красивыми пышными хвостами. Одна такая голубка за сезон может дать три-четыре потомства. Мужчина сам тщательно выбирает жениха и невесту, при этом роль «птичьей свахи» не самая простая.- Одно яйцо бывает, но тоже редко, они строго по два несут и выводят голубя и голубку. Редко бывают два голубя или две голубки. Сам подбираю пары, смотрю, чтобы по цвету подходили. Садишь в клетку, они там находятся несколько дней, а потом выпускаешь и смотришь, вместе они или нет. Если нет, снова садишь их в клетку. И если все получилось, через 20 дней выводятся птенцы. Из которых часть оставляю себе, остальных увожу в Иркутск знакомым. Кто их берет? Такие же, как я, по возрасту, молодежь не интересуется, - сокрушается пенсионер.Еще недавно у Александра Савичева насчитывалось более 150 птиц, и голуби были самых разнообразных пород.- Раньше держал стадных, летные породы - двухчубые, статные, крестовые, бакинские. Самый дорогой стоил более 10 тыс. рублей. Сейчас у меня живут только «павлины» - вольерная птица. Это декоративная порода, отличающаяся пышным хвостом (30–50 перьев). Он напоминает веер павлина, отсюда и название, - рассказывает наш собеседник. - Много я раздал птиц.Александр говорит, что прежние его питомцы любили много летать. Но от «летунов» пришлось отказаться.- Хищников полно, голуби только вылетят, а те сразу налетают. Раз в когти и попер. Таскали только так. Сороки и вороны тоже пугают. А еще голубей просто сбивали. Вот он только набрал высоту, а там какая-нибудь птица сшибет его. Он падает на землю и, считай, все. Как правило, погибает, - с сожалением вспоминает заводчик. - Очень часто так калечили. Кошек много развелось… Сейчас все сидят в голубятне, гуляют в вольере, но не летают. Так спокойнее, - разъясняет он.Живут питомцы тункинца не в привычной голубятне, а в специальном домике. В отличие от многих голубятников, которые стремятся забраться повыше к небу, Александр рассудил иначе. Его голубятня стоит прямо на земле. Аккуратный сруб из бруса, больше похожий на сарай или небольшую дачную бытовку.- Высоко - оно, конечно, привычнее, - улыбается Александр Николаевич. - Но мне так удобнее. Голубятня у меня построена из бруса. Раньше строил и на крыше дома, и на бане. Просто из досок колотил. А сейчас такой добротный домик сделал. И тут же рядом вольер, где могут гулять. Зимой выпускаю их туда на время, они походят и снова идут в голубятню. А летом целый день на свежем воздухе.Внутри царит идеальный порядок. Стружка на полу свежая, поилки прозрачные, а на жердочках сидят красавцы. Оперение у них и правда напоминает наряд сказочной птицы - пышные хвосты и важная, плавная походка. У каждой птицы свой характер и своя пара.- Голубятню каждый день прибираю. Полы настелены из досок. Скребком убираю помет, дня через три-четыре - капитальная уборка. Так что всегда чисто, - рассказывает о заботах пенсионер.Содержать такую красоту - дело затратное. Простым зерном голуби сыты не будут. Поэтому раз в несколько месяцев Александр Николаевич собирается и едет в Иркутск.- Здесь такого не купишь, - вздыхает он, рассказывая о кормах. – У нас только зерно продают. А им нужен особый рацион: кукуруза, рапс, семечки, витамины, минеральные добавки. Чтобы перо блестело и здоровье было. В месяц мешок зерна уходит, а рапса, семечек, кукурузы, гороха на два-три месяца хватает. Покупаю корм в основном осенью, побольше. Потом снова еду в Иркутск за ним. Летом крапиву им запариваю с водой, она полезная. Покупаю соль, глину, песок, они клюют это, любят. А вообще расход корма зависит от количества птиц. Сейчас выведут птенцов, надо будет больше его.На корма уходит немалая доля пенсии: так, мешок зерна весом 35 - 40 кг обходится в среднем 750 рублей, кукурузы - 500 рублей, рапс, горох и семечки - более 1000 за мешок. Кормовую смесь пенсионер составляет сам.Нужны деньги и на лекарства для профилактики. Недавно голуби принимали средства от паразитов.Относительно опасений о том, что голуби - переносчики болезней, Александр Савичев отвечает спокойно: инфекции переносят городские голуби, живущие на свободе. Его же птицы постоянно находятся в закрытом пространстве, получают необходимые лекарства и разносить заразу не могут.Каждого голубя он осматривает, а когда идет племенной сезон, каждому голубенку дает в клюв по витаминке, по ореху. Видит, когда кто-то приболел. Имена не дает, но каждая птица с кольцом.- Городские, конечно, на помойках питаются, а мои зерно едят. Помню, когда птичий грипп был, ходили ветеринары, уничтожали кур. И моих голубей хотели извести, но я их отстоял, - вспоминает Савичев.День Александра Николаевича расписан по минутам. И начинается он задолго до того, как солнце окончательно покажется из-за гор.- В 06:00 я уже здесь, - говорит он. - Первым делом - уборка. Голуби чистоту любят. Если грязно, болеть начнут. Нужно убрать помет, подсыпать свежей подстилки, налить воды. Потом кормежка. Этот утренний ритуал не меняется даже в лютый мороз или проливной дождь. Они меня узнают. По шагам, по голосу. Бывает, идешь утром к голубятне, а они уже здороваются, воркуют.Уход за 40 птицами - это спорт и отдых одновременно. Забота, которая не дает расслабиться и держит в тонусе.В семье его страсть никто не разделяет. Супруга лишь вынужденно мирится с дорогим по средствам и времени увлечением мужа, сыновья тоже птицами не интересуются. Но сам он не представляет для себя иной жизни.- Это неописуемая картина, когда видишь их всех вместе, таких разных и красивых. Только ради этого зрелища стоит жить, когда душа радуется, - заключает Александр Савичев.