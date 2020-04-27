В Бурятии в этом году отремонтируют почти 120 км дорог

На ремонт дорог в Улан-Удэ выделена рекордная сумма





По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бурятии в этом году будет отремонтировано 118 км автодорог. В целом на дорожную отрасль региона в этом году будет направлено более 5,5 млрд рублей, сообщил республиканский Минтранс.

- На дорожную отрасль Бурятии в 2020 году направлено 5 млрд 554 млн рублей. Из них на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено 2 млрд 839 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 43 объекта, - сообщил заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Сергей Белоколодов.Из 43 дорожных объектов 27 объектов - городские, 13 – региональные автодороги и 3 находятся в Заиграевском, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Всего же в 2020 году планируется отремонтировать 138 км дорог и 8 мостов. Из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 118 км дорог.И.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров добавил, что в период с 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «БКАД» будут отремонтированы 32 региональных дороги общей протяженностью 804 км, в том числе в Улан-Удэнской городской агломерации - 378 км. Напомним, что в агломерацию входят Улан-Удэ, Заиграевский, Тарбагатайский, Иволгинский и Прибайкальский районы.Кроме того, учреждение является заказчиком строительства одного из самых крупных и социально-значимых объектов в столице Бурятии - третьего моста через реку Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная. В этом году запланировано переустройство инженерных коммуникаций в зоне строительства объекта. В настоящее время ведется работа по оформлению земельных участков в зоне строительства в бессрочное пользование.- Начались работы по подготовке строительной площадки, по выкупу земельных участков. В начале мая на участок зайдет бурильная установка и рабочий процесс начнется. По коммуникациям договоры подряда в стадии заключения. Как только договоры будут заключены, начнутся работы по приобретению материалов и переносу инженерных сетей. Всего в этом году на мост планируется направить 405 млн рублей из федерального бюджета, - отметил Игорь Петров.Большой объем работы в этом году в рамках нацпроекта стоит и перед дорожниками столицы республики. Впервые в рамках национального проекта «БКАД» на городские дороги выделена рекордная сумма в размере 700 млн рублей. Заблаговременно проведены торги, заключены контракты по всем 27 объектам. Основные работы запланированы с 1 мая, а по 13 объектам они уже начались.Как отметил начальник Управления дорожного строительства Улан-Удэ Андрей Дугаров, по результатам торгов в городе образовалась экономия в размере около 60 млн рублей, что позволит направить на ремонт дополнительных участков улиц, а также ликвидацию мест концентрации ДТП.Фото: пресс-служба правительства Бурятии