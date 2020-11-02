В Бурятии побит «омулевый» рекорд

На инкубацию заложено около миллиарда икринок байкальского омуля





В Бурятии подводят итоги проведения осенней нерестовой компании 2020 года. Для восстановления запасов байкальского омуля «Главрыбвод» заложил в этом году рекордный объём икры на инкубацию - около миллиарда штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года (тогда было порядка 670 млн. штук), сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

В связи с рекордной закладкой икры байкальского омуля 30 октября Большереченский рыбоводный завод посетил заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.Учитывая большую значимость мероприятий по восстановлению и охране численности байкальского омуля, Росрыболовством принимаются особые меры для укрепления материально-технической базы Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. В 2020 году выделено дополнительное финансирование в размере 220 млн. рублей на закупку специализированной техники, автотранспорта и водного транспорта, предназначенной для выполнения функций и полномочий по охране омуля.- Впервые за последние 10 лет квота на вылов омуля освоена в полном объёме - это 75 тонн. Рекордная закладка икры омуля на рыбоводных заводах стала возможна благодаря введению запрета на промышленный вылов омуля и усилению рыбоохранных мероприятий Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, а также МВД по Бурятии, - рассказал замруководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.В этом году Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» совместно с полицейскими выпустили в Селенгу около тысячи мальков осетра. Кроме того предприятие предоставило два беспилотных аппарата для усиления охранных мероприятий в регионе.- Свой вклад в общее дело внесла и природоохранная прокуратура Бурятии, которая в свою очередь вела контроль и принимала участие в мероприятиях Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Так, например, представители природоохранной прокуратуры участвовали в этом году в выпуске отнерестившихся производителей Байкальского омуля в свою естественную среду обитания, - сказал руководитель ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик.Искусственное воспроизводство байкальского омуля осуществляет Байкальский филиал «Главрыбвод», в ведомстве которого находятся рыбоводные заводы - Большереченский, Баргузинский и Селенгинский. Здесь используется экологический метод сбора икры (метод Дзюменко). Весь объём рыбы после нереста возвращён обратно в Байкал для поддержания биомассы.В Минсельхозпроде Бурятии подчеркнули, что с 2021 года в рамках национального проекта «Экология» предусмотрена реконструкция Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов с общим объемом финансирования около 800 млн. рублей из федерального бюджета.Фото: пресс-служба правительства Бурятии