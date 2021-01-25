Дистант в крупных школах Бурятии отменят с 1 марта

Такое решение принял Республиканский оперативный штаб





25 января на заседании Республиканского оперативного штаба по коронавирусной инфекции принято решение о переводе на очную форму обучения школ с контингентом свыше 1000 обучающихся. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В настоящее время в крупных школах обучение организовано в частичном дистанционном формате - 30% контингента обучается удаленно. Смены чередуются по истечении двух недель.«В штатном режиме школы начнут работать с 1 марта. Исключение составит только Сотниковская средняя школа, которая продолжит работу в режиме частичного дистанционного обучения из-за отсутствия возможности обеспечить противоэпидемические меры в полном объеме», сообщили в пресс-службе.Всего в республике 28 школ с количеством обучающихся свыше 1000 детей, из которых 22 находятся в столице республики. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и министру образования и науки Бурятии Баиру Жалсанову обеспечить весь комплекс профилактических мероприятий в этих школах, в том числе проверить наличие необходимого количества рециркуляторов и дезинфицирующих средств.Фото: пресс-служба правительства Бурятии