Спортсмен из Бурятии во второй раз стал чемпионом России

В России прошли состязания по спортивному ориентированию



В России завершился Чемпионат по спортивному ориентированию. На соревновании мастер спорта из Республики Бурятия Дмитрий Патрин во второй раз стал чемпионом. Мужчины одолели дистанцию в 14,6 км, пройдя 26 контрольных пунктов.



- Наш спортсмен стал лучшим среди 68 сильнейших ориентировщиков России из 28 субъектов страны в дисциплине кросс - лонг-общий старт, - сообщили в Минспорта Бурятии.



Вдобавок, в этот же день после победного финиша супруга Дмитрия сообщила о радостном событии - рождении второй дочери.



- Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия поздравляет с победой на Чемпионате России и прекрасным событием в вашей семье. Здоровья, счастья и новых побед, - пожелали спортсмену.





фото: Минспорта РБ

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