В Бурятии умер известный борец

Ушел из жизни Очир Дамдинов - многократный победитель чемпионатов и мастер спорта по вольной борьбе



В Бурятии прощаются с известным спортсменом Очиром Дамдиновым. Как подчеркивают в Минспорта республики, Очир Цыренович за годы своей спортивной карьеры успел накопить огромное количество наград и достижений.



Бурятский борец завоевал звания мастера спорта международного класса по вольной борьбе, многократного победителя чемпионатов Республики Бурятия, бронзового призера Гран-при «Иван Ярыгин», бронзового призера «Монгол-Гоби», двукратного победителя международного турнира «Интернационал», победителя матчевой встречи США-Бурятия, бронзового призера чемпионата России, участника Азиатских игр, двукратного чемпиона Республики Казахстан, чемпиона международного турнира Бориса Будаева, четырехкратного чемпиона открытого турнира Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.

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Очир Дамдинов был не только сильным спортсменом, но и любимым другом и семьянином. Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии, как и вся спортивная общественность республики выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Дамдинова Очира.

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фото: Минспорта РБ

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