В Улан-Удэ нарисовали трех бурятских спортсменок, уехавших на Олимпиаду в Токио

Активистки движения «Я свобода» поддержали наших участниц и пожелали побед



Активистки



- Исторический момент: наши девчонки на Олимпиаде! Боксана, лучница и борица! Мы посылаем вам тысячу объятий вместе с открыточкой от Арюны Ендоновы! Мы будем следить и переживать за вас, - сообщили девушки в своих соцсетях.



Как отметили в сообществе, спортсменки неспроста нарисованы именно в таких образах.



- Итак, раскрываем смысл иллюстрации: Дарума - это божество, приносящее счастье и исполняющее желания. Кольца на груди у девчонок (места для медалей). На футболке Людмилы - вороньи быстрые крылья. На Светлане - тигр-защитник, символ года её рождения. На Стальвире стальные щитки, символизирующие крепость и непоколебимость. Девчонки, мы уже вами гордимся, - добавили в посте.







Кроме того, сообщество предлагает всем талантливым улан-удэнкам поддержать спортсменок своим творчеством, которое опубликуют на странице «Я свобода».



- Спасибо Арюне Ендоновой за инициативу! А мы кидаем клич среди наших талантливых подписчиц, кто еще хочет поддержать спортсменок. Мы опубликуем здесь, а девчонки это обязательно увидят и это придаст им дополнительной силы. Мы в этом уверены, - добавили в посте.









фото: автор иллюстрации Арюна Ендонова Активистки местного феминистского движения «Я свобода» поддержали трех бурятских спортсменок, отправившихся на Олимпийские игры в Токио. Иллюстратор Арюна Ендонова нарисовала открытку с участницами – лучницу Светлану Гомбоеву, борицу Стальвиру Оршуш и вице-чемпионку мира по боксу Людмилу Воронцову.- Исторический момент: наши девчонки на Олимпиаде! Боксана, лучница и борица! Мы посылаем вам тысячу объятий вместе с открыточкой от Арюны Ендоновы! Мы будем следить и переживать за вас, - сообщили девушки в своих соцсетях.Как отметили в сообществе, спортсменки неспроста нарисованы именно в таких образах.- Итак, раскрываем смысл иллюстрации: Дарума - это божество, приносящее счастье и исполняющее желания. Кольца на груди у девчонок (места для медалей). На футболке Людмилы - вороньи быстрые крылья. На Светлане - тигр-защитник, символ года её рождения. На Стальвире стальные щитки, символизирующие крепость и непоколебимость. Девчонки, мы уже вами гордимся, - добавили в посте.Кроме того, сообщество предлагает всем талантливым улан-удэнкам поддержать спортсменок своим творчеством, которое опубликуют на странице «Я свобода».- Спасибо Арюне Ендоновой за инициативу! А мы кидаем клич среди наших талантливых подписчиц, кто еще хочет поддержать спортсменок. Мы опубликуем здесь, а девчонки это обязательно увидят и это придаст им дополнительной силы. Мы в этом уверены, - добавили в посте. Напомним , уже на этой неделе стартует Олимпиада в Японии, куда отправились и спортсменки из Бурятии. Лучница Светлана Гомбоева и борица Стальвира Оршуш готовились к событию во Владивостоке, а Людмила Воронцова вместе с национальной командой провела сбор на Байкале.фото: автор иллюстрации Арюна Ендонова

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