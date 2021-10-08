Велогонщики Бурятии заработали три медали на всероссийских соревнованиях

Соревнования проходили в Чите, куда съехались более 150 спортсменов



В сентябре велогонщики Бурятии принесли три медали на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Чите. В гонке участвовали более 150 спортсменов из Читы, Краснокаменска, Усолье-Сибирского, Ангарска, Улан-Удэ, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



В первый день соревнований в индивидуальной гонке на дистанции 15 км Никита Афанасенко занял II место.



В групповых гонках вторым стал Никита Афанасенко, III место и выполненный норматив кандидата в мастера спорта у Татьяны Ивченко.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии

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