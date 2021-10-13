Борцы Бурятии завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Соревнования прошли в Хабаровске с 12 по 13 октября и собрали спортсменов из 12 регионов страны



Всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Ерофей Хабаров» принесли команде Бурятии 13 медалей. Они прошли в Хабаровске с 12 по 13 октября и собрали спортсменов из 12 регионов страны. Бурятию на соревнованиях представили 24 спортсмена, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



На высшую ступень пьедестала поднялись Даба Цырендоржиев (спорт глухих) в весовой категории до 57 кг, Саян Жигзымаев в весе до 65 кг и Алдар Дышенов в весе до 97 кг.



Обладателями серебряных медалей турнира стали Баир Баяндуев в весовой категории до 57 кг, Руслан Торпинкеев (спорт глухих) в весе до 65 кг, Цыден Цыденов в весе до 70 кг, Аюр Жигжитов в весе до 74 кг и Цырен Сультимов в весовой категории до 125 кг.



Арсалан Данцаранов в весовой категории до 57 кг, Ринчин Ринчинов в весе до 61 кг, Эрдэм Борогшонов в весе до 61 кг, Цырен Дугаржапов в весе до 74 кг и Павел Большедворский в весовой категории до 79 кг завоевали бронзовые медали соревнований.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии







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