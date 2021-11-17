Молодежная сборная России обыграла сборную Испании

Российская молодежка выходила на матч в статусе аутсайдера



Во вторник сборная России по футболу U-21 принимала на «Арене Химки» молодежную сборную Испании в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2023 и одержала победу со счетом 1:0.

Российская молодежка выходила на матч в статусе аутсайдера – коэффициент на ее победу равнялся 4,40 – около 23% вероятности. Если вы хотите знать, как считаются подобные коэффициенты, подобную информацию о беттинге можно найти на портале



Победу команды Михаила Галактионова над сборной Испании можно считать полностью заслуженной, поскольку российские игроки показывали уверенный футбол в матче с лидером третьей группы.



Хозяева нанесли 19 ударов по воротам испанской команды, из которых 7 пришлись в створ ворот. Для сравнения, испанцы пробили лишь 6 раз, 1 удар пришелся в створ ворот Максима Бориско.



Большинство ударов в первом тайме нанес лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов из «Уфы», однако единственный гол забил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену. Он поразил ворота «красной фурии» на 60-й минуте.



Благодаря победе команда Галактионова сравнялась по очкам со сборной Испании, однако уступает ей из-за разницы забитых и пропущенных мячей.



Следующие матчи сборная России U-21 проведет уже в марте следующего года – она сыграет в гостях со сборными Мальты и Северной Ирландии.



Фото: pixabay.com Российская молодежка выходила на матч в статусе аутсайдера – коэффициент на ее победу равнялся 4,40 – около 23% вероятности. Если вы хотите знать, как считаются подобные коэффициенты, подобную информацию о беттинге можно найти на портале Рейтинг Букмекеров Победу команды Михаила Галактионова над сборной Испании можно считать полностью заслуженной, поскольку российские игроки показывали уверенный футбол в матче с лидером третьей группы.Хозяева нанесли 19 ударов по воротам испанской команды, из которых 7 пришлись в створ ворот. Для сравнения, испанцы пробили лишь 6 раз, 1 удар пришелся в створ ворот Максима Бориско.Большинство ударов в первом тайме нанес лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов из «Уфы», однако единственный гол забил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин, вышедший на замену. Он поразил ворота «красной фурии» на 60-й минуте.Благодаря победе команда Галактионова сравнялась по очкам со сборной Испании, однако уступает ей из-за разницы забитых и пропущенных мячей.Следующие матчи сборная России U-21 проведет уже в марте следующего года – она сыграет в гостях со сборными Мальты и Северной Ирландии.Фото: pixabay.com

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