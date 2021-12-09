Пауэрлифтеры Бурятии завоевали четыре медали Чемпионата Вооруженных сил России

В турнире участвовали 99 спортсменов из восьми команд военных округов и родов войск

5 декабря в Севастополе завершился традиционный IV Чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации, в котором приняли участие и завоевали четыре медали соревнований представители Бурятии. Соревнования проводились в дисциплине «троеборье классическое». Для участия в турнире приехали 99 спортсменов из восьми команд военных округов и родов войск, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.Старший лейтенант Борис Моглоев стал чемпионом соревнований в весовой категории до 105, установив рекорд в 201 кг в жиме штанги лёжа, справившись в приседании с весом 260 кг и подняв в становой тяге 265 кг. Также он установил рекорд в сумме троеборья - 726 кг.Младший сержант Оксана Ваулина завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг. В приседаниях спортсменка справилась с весом 77.5 кг ,в жиме – 40 кг и подняла 105 кг.Младший сержант Башарова Виктория блестяще справилась в приседаниях с весом 107.5кг, в жиме лежа ей покорилась штанга весом 60 кг, в становой тяге Виктория подняла 125 кг. У спортсменки II место в весовой категории до 84 кг.В весовой категории до 66 кг Артем Некрасов стал чемпионом. Спортсмен показал следующие результаты: в приседании – 196 кг, в жиме штанги лежа - 132.5кг, в становой тяге - 237.5 кг.Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии