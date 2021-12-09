Спортсмены Бурятии завоевали 6 медалей Чемпионата России по пляжной борьбе

Борцы соревновались на песчаной площадке



Спортсмены из Бурятии завоевали 6 медалей Чемпионата России по пляжной борьбе, который впервые прошел в столице нашей страны. Особенностью соревнований является то, спортсмены соревнуются на песчаной площадке. Среди мужчин медали разыгрывались в четырех весовых категориях, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



Алексей Мантатов в категории до 70 кг занял III место. В весовой категории до 80 кг сразу три борца из Бурятии взошли на пьедестал: I - Сангади Ульзетуев, II - Аюр Дондуков и III - Артем Раднаев. В самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг Цыбик Максаров завоевал серебряную медаль соревнований, бронза у Батора Цыренова.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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