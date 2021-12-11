Спортсменка из Бурятии взяла серебро первенства мира по тайскому боксу

Это уже вторая награда, завоеванная нашими тайбоксерами
Бурятская спортменка Екатерина Карнакова завоевала серебряную медаль Первенства мира по тайскому боксу. Как рассказали в Минспорта Бурятии, в финале спортсменка уступила Елинор Пейдж Харбер из Британии.- Поздравляем Екатерину и наставников Владимира Ломакина, Жаргала Очирова, Баира Санжимитыпова с победой! – пишут в ведомстве.
Отметим, ранее Дарья Ербаева также стала обладательницей серебряной медали.
фото: Минспорта РБ
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