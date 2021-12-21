Депутаты горсовета Улан-Удэ поздравили победителей и призеров турнира по боксу

Их наградили грамотами, медалями и новогодними подарками







В Улан-Удэ прошло первенство СШОР №11 по боксу среди юношей и девочек 2006-2011 годов рождения. 18 декабря в турнире, приуроченному 355-летию Улан-Удэ, на ринге встретились 72 спортсмена. Всего были разыграны награды в 24 весовых категориях по трем возрастам – 2010-2011, 2008-2009 и 2006-2007 года рождения.

В турнире в качестве спонсоров приняли участие и депутаты горсовета Улан-Удэ. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями, вымпелами и новогодними подарками от депутатов Дмитрия Турченюка, Александра Иринчеева, Андрея Банзарона и Василия Иванова, а также от индивидуальных предпринимателей.- Это не просто подарки, но и возможность для всех участников и любителей бокса соприкоснуться с миром спорта, увидеть радостные и счастливые лица детей в канун Нового года! В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы, как свои. Как замечательно, что такие люди все-таки есть! – поделились организаторы турнира.Фото: горсовет Улан-Удэ