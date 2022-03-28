Турнир «Памяти воинов - афганцев» прошел в Улан-Удэ

«Наши воины всегда достойно исполняли свой долг. Мы в свою очередь помним и чтим память погибших земляков в горах Афганистана, умерших от ран и болезней на Родине» - рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов - афганцев» уже стал традиционным. Ежегодно на спортивной площадке Культурно-спортивного комплекса Улан-Удэ собираются команды Бурятии и ближайших регионов. В этом году участие в XXIX турнире приняли 24 команды учебных заведений республик Бурятия и Тыва, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.В ходе упорной борьбы I место заняла команда Бурятского республиканского педагогического колледжа, II место за командой «Локо» школы № 26. почетное III место у команды Технологического колледжа ВСГУТУ. Специальным призом «За волю к Победе» награждена команда школы № 43.