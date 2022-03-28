Спорт 28.03.2022 в 12:09

Турнир «Памяти воинов - афганцев» прошел в Улан-Удэ

В этом году участие в нем приняли 24 команды учебных заведений республик Бурятия и Тыва
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Текст: Нина Павлова
Турнир «Памяти воинов - афганцев» прошел в Улан-Удэ
пресс-служба Минспорта Бурятии
Межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов - афганцев» уже стал традиционным. Ежегодно на спортивной площадке Культурно-спортивного комплекса Улан-Удэ собираются команды Бурятии и ближайших регионов. В этом году участие в XXIX турнире приняли 24 команды учебных заведений республик Бурятия и Тыва, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



«Наши воины всегда достойно исполняли свой долг. Мы в свою очередь помним и чтим память погибших земляков в горах Афганистана, умерших от ран и болезней на Родине»

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев. 

В ходе упорной борьбы I место заняла команда Бурятского республиканского педагогического колледжа, II место за командой «Локо» школы № 26. почетное III место у команды Технологического колледжа ВСГУТУ. Специальным призом «За волю к Победе» награждена команда школы № 43. 


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