Спорт 07.04.2022 в 15:14
Юные ушуисты из Бурятии достойно выступили на чемпионате России
Спортсмены из республики завоевали 10 медалей
Текст: Иван Иванов
Чемпионат и первенство России по ушу (таолу) проходили в начале апреля в Москве. На данные соревнования приехали спортсмены из 31-го региона России. Более 700 юных спортсменов соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя большое рвение к победе. Сделать свои прогнозы на спортивные единоборства можно в букмекерской компании «Парибет». Скачать Парибет на андроид можно на портале VseProSport.
По итогу бурятские спортсмены вновь продемонстрировали свое превосходство над соперниками и добыли медали различной пробы. Лучше всех выступил Амгалан Жигжитов, который принес в копилку республики сразу 4 золотых медали. Ушуист выступал в категории «юниоры». Все победы были завоеваны в различных видах программ.
Более чем удачно выступил и Никита Васильев, который смог победить в двух программах, и попутно добыть бронзовую медаль. Призерами соревнований также стали Валерия Попова, Софья Дашинимаева и Инга Пурбуева.
Всех спортсменов, выступивших на главном первенстве России по ушу, уже поздравили представители министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Помимо самих призеров была отмечена плодотворная работа наставников и родителей юных ушуистов.
Фото: Минспорт Бурятии
По итогу бурятские спортсмены вновь продемонстрировали свое превосходство над соперниками и добыли медали различной пробы. Лучше всех выступил Амгалан Жигжитов, который принес в копилку республики сразу 4 золотых медали. Ушуист выступал в категории «юниоры». Все победы были завоеваны в различных видах программ.
Более чем удачно выступил и Никита Васильев, который смог победить в двух программах, и попутно добыть бронзовую медаль. Призерами соревнований также стали Валерия Попова, Софья Дашинимаева и Инга Пурбуева.
Всех спортсменов, выступивших на главном первенстве России по ушу, уже поздравили представители министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Помимо самих призеров была отмечена плодотворная работа наставников и родителей юных ушуистов.
Фото: Минспорт Бурятии