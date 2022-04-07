Спорт 07.04.2022 в 15:14

Юные ушуисты из Бурятии достойно выступили на чемпионате России

Спортсмены из республики завоевали 10 медалей
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Текст: Иван Иванов
Юные ушуисты из Бурятии достойно выступили на чемпионате России
Чемпионат и первенство России по ушу (таолу) проходили в начале апреля в Москве. На данные соревнования приехали спортсмены из 31-го региона России. Более 700 юных спортсменов соревновались в различных дисциплинах, демонстрируя большое рвение к победе. Сделать свои прогнозы на спортивные единоборства можно в букмекерской компании «Парибет». Скачать Парибет на андроид можно на портале VseProSport.

По итогу бурятские спортсмены вновь продемонстрировали свое превосходство над соперниками и добыли медали различной пробы. Лучше всех выступил Амгалан Жигжитов, который принес в копилку республики сразу 4 золотых медали. Ушуист выступал в категории «юниоры». Все победы были завоеваны в различных видах программ.

Более чем удачно выступил и Никита Васильев, который смог победить в двух программах, и попутно добыть бронзовую медаль. Призерами соревнований также стали Валерия Попова, Софья Дашинимаева и Инга Пурбуева.

Всех спортсменов, выступивших на главном первенстве России по ушу, уже поздравили представители министерства спорта и молодежной политики Бурятии. Помимо самих призеров была отмечена плодотворная работа наставников и родителей юных ушуистов.

Фото: Минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

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