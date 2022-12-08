Спорт 08.12.2022 в 12:17
В Улан-Удэ пройдет первенство ДФО по пулевой стрельбе
В соревнованиях примут участие 100 спортсменов из 6 регионов страны
Текст: Евгения Гармаева
Самых метких стрелков выявят на первенстве Дальневосточного федерального округа по пулевой стрельбе. Соревнования пройдут с 10 по 15 декабря.Как сообщают в Минспорта Бурятии, в двух возрастных категориях будут разыграны 32 комплекта медалей по олимпийским/неолимпийским дисциплинам.
«В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из Амурской области, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, и Бурятии».
Первый день состязаний пройдет в Центре стрелковой подготовки по улице Кирова 1. Открытие - 10 декабря в 16.00.
Возрастной ценз 6+
Фото: pixabay.com
Тегистрельба спортсмены