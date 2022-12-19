Спорт 19.12.2022 в 15:27

В Бурятии появился бронзовый призер мира по джиу-джитсу

Чемпионат мира проходил с 13 по 18 декабря в Санкт-Петербурге
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии появился бронзовый призер мира по джиу-джитсу

На прошедших выходных в Санкт-Петербурге Егор Ертуханов из Республики Бурятия завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу ACBJJ WORLD OPEN CHAMPIONSHIP GI & NO - GI 2022.  

«Награды Егор удостоен в категории «MASTER 2 GI» среди обладателей пурпурных (фиолетовых) поясов в весовой категории до 70 кг. Для спортсмена это первая высокая награда на мировой арене. Также в этом году спортсмен становился серебряным призером чемпионатов России и Монголии», 

- рассказали подробности в Минспорта Бурятии.

Чемпионат мира проходил с 13 по 18 декабря. Участвовали в нем сильнейшие спортсмены со всего мира в дисциплинах бразильское джиу-джитсу и грэпплинг.

Фото: пресс-служба Минспорта РБ

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