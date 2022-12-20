В Улан-Удэ наградили выдающихся деятелей спорта

За считанные дни до Нового года в столице Бурятии поздравили отличившихся спортсменов города. 20 декабря на награждение пригласили около 100 тхэквондистов, ушуистов, баскетболистов, лучников и т.д. Отметились спортивные деятели всех возрастов и категорий, а также их тренеры.

На торжественном событии присутствовали первые лица Бурятии. Всех приглашенных поприветствовал и поздравил зампредседателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.

«Сегодня мы чествуем лучших спортсменов города Улан-Удэ, которые прославляли наш город и республику на соревнованиях различного уровня: городского, республиканского, российского и международного. Где поднимался наш флаг, где играл наш гимн, где вы прославляли ту малую Родину и показывали всему миру, что такое Республика Бурятия и город Улан-Удэ. Желаю всем в Новом году здоровья, удачи, благополучия и, конечно, больше побед! А депутаты Улан-Удэнского городского совета все будут делать для того, чтобы спорт в Улан-Удэ всегда был на высшем уровне. С праздником!»

- высказался Анатолий Белоусов.



Слово взял и министр спорта Бурятии Иван Козырев. Он назвал присутствующих деятелей спорта достоянием всей республики и поздравил их как с наградами, так и с наступающим праздником.

«Конечно, прошедший год был непростой для отрасли спорта. Это было беспрецедентное давление, которое оказывалось на наш российский спорт. Вместе с тем, мы видим, что благодаря вашим усилиям и усилиям общероссийских федераций, Минспорта России, наших спортсменов допускают к участию в международных соревнованиях. Сегодня среди всего прочего звучат слова о том, что необходимо допускать наших спортсменов на международные соревнования и обеспечить возможность участия наших спортсменов в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Я думаю, эти слова будут услышаны и поддержаны, мы в это верим и делаем все необходимое со своей стороны»,

- высказался Иван Козырев.



Спортивным деятелям вручили именные призы и денежные премии. Так, среди молодежи в номинации «Лучший юный спортсмен» стал кандидат в мастера спорта, международный мастер ФИДЕ Эрдэм Хубукшанов. Тренер известного шахматиста - Тимур Иванов, отличник физической культуры и спорта РФ, Заслуженный тренер Бурятии, мастер спорта, международный мастер ФИДЕ.

Лыжницу Должин-Жап Цыдыпылову признали лучшей в номинации спортсменки-ветерана. Она победитель чемпионата Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам среди ветеранов, член сборной России среди ветеранов по лёгкой атлетике и лыжному спорту. Её тренер - Наталья Соломинская, мастер спорта международного класса и президент Федерации лёгкой атлетики Бурятии.

Лучшим спортсменом с ограниченными возможностями стала Татьяна Андриевская - Заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука под кураторством Заслуженного тренера России Цыденбала Цыренжапова.

Самым выдающимся спортсменом по неолимпийским видам спорта стал Александр Бодров - чемпион России, чемпион Европы по тхэквондо ИТФ, член сборной России. Тренирует тхэквондиста заслуженный тренер Бурятии Баир Будадариев.

И, наконец, лучшим спортсменом по олимпийским видам спорта признан лучник Эрдэм Цыдыпов - мастер спорта международного класса, член основного состава сборной команды России по стрельбе из лука. Его тренер - Александр Хамнагдаев, имеет звание Заслуженного тренера России, является отличником физической культуры и спорта РФ. Эрдэм Цыдыпов выразил слова признательности от лица всех награжденных.



«Для меня большая честь получить такую большую награду. Желаю всем новогоднего настроения и крепкого здоровья»,

- сказал спортсмен.



Отметим, событие уже в 24 раз проводят перед Новым годом в рамках конкурса «Улан-Удэ спортивный».



Фото: "Номер один"