В Бурятии прошли состязания по армейскому рукопашному бою

В Улан-Удэ прошел чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою. Соревнования собрали свыше 170 спортсменов-военнослужащих различных войск и армий.

Участников и болельщиков соревнований несколько дней ждали зрелищные бои, шквал эмоций от поражений и побед.







«Армейский рукопашный бой - поистине наш российский военно-прикладной вид спорта. А чемпионат Восточного военного округа - хорошая проверка на прочность и возможность показать свой максимум перед предстоящим чемпионатом Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою»,

- отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



С внушительным отрывом победу в общекомандном зачёте в состязаниях по гиревому спорту одержала 36 общевойсковая армия. Тройку лидеров замыкнули 29 общевойсковая армия и 11 Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.Победителем по армейскому рукопашному бою стала команда 29 общевойсковой армии, на II месте - 11-я Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и III место - 36 общевойсковая армия.