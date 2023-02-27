Спорт 27.02.2023 в 10:19

В Бурятии прошли состязания по армейскому рукопашному бою

В мероприятии участвовали 170 военнослужащих
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии прошли состязания по армейскому рукопашному бою

В Улан-Удэ прошел чемпионат Восточного военного округа по гиревому спорту и армейскому рукопашному бою. Соревнования собрали свыше 170 спортсменов-военнослужащих различных войск и армий.

Участников и болельщиков соревнований несколько дней ждали зрелищные бои, шквал эмоций от поражений и побед.


«Армейский рукопашный бой - поистине наш российский военно-прикладной вид спорта. А чемпионат Восточного военного округа - хорошая проверка на прочность и возможность показать свой максимум перед предстоящим чемпионатом Вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою»,

 - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
С внушительным отрывом победу в общекомандном зачёте в состязаниях по гиревому спорту одержала 36 общевойсковая армия. Тройку лидеров замыкнули 29 общевойсковая армия и 11 Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Победителем по армейскому рукопашному бою стала команда 29 общевойсковой армии, на II месте - 11-я Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны и III место - 36 общевойсковая армия.



Фото: Минспорта РБ

Теги
Спорт бой

Все новости

В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
27.02.2023 в 13:49
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
27.02.2023 в 13:40
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
27.02.2023 в 13:36
В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО
27.02.2023 в 13:08
В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине
27.02.2023 в 12:45
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
27.02.2023 в 12:17
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
27.02.2023 в 12:03
Увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Улан-Удэ
27.02.2023 в 11:54
В «Байкальской гавани» построят марину*
27.02.2023 в 11:30
В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу
27.02.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
ЗГРП остается титульным спонсором вольной борьбы в Бурятии
В этом году Забайкальское горнорудное предприятие выделит на поддержку борцов 6,5 млн руб
22.02.2023 в 10:47
Самбист из Бурятии стал призером первенства России
Спортсмен получил «бронзу» на главном отборочном старте на первенство мира и Европы
17.02.2023 в 14:50
В Улан-Удэ построят волейбольный центр
Его стоимость оценивается в 200 млн рублей, 183 из которых придут из федерального бюджета
14.02.2023 в 15:34
Сборная Бурятии по боксу стала сильнейшей на чемпионате ДФО
По итогам соревнований спортсмены из республики завоевали 39 медалей
14.02.2023 в 11:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru