Спорт 27.02.2023 в 15:42

Тайбоксеры Бурятии вошли в число лучших на Дальнем Востоке

Чемпионат и первенство ДФО принесли сборной республики 53 медали
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Текст: Евгения Гармаева
Тайбоксеры Бурятии вошли в число лучших на Дальнем Востоке

На днях подвели итоги чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу. Соревнования принесли сборной Республики Бурятия 53 медали. Из них 24 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых. Об этом сообщают в региональном Минспорта. Республику на прошедших состязаниях представляли 58 спортсменов, которые смогли завоевать такое внушительное число наград.

Чемпионский титул в весовой категории до 67 кг защитил Саян Арамхиев. А победы на первенстве одержали Зарбуев Андрей, Петров Иван, Батуева Санжана, Бадархаева Адиса, Паньков Давид, Галимулин Егор, Байс Анастасия, Сотников Станислав, Бекетов Илья, Шалуев Эдуард, Тубшинов Роман, Хлебодаров Александр, Гриценко Ксения, Папина Арина, Штилс Арина, Бутаков Артём, Будажапова Полина, Судаков Михаил, Добрынин Николай, Хлебодарова Владлена, Степанов Яков, Кривоносова Валерия и Домшоев Содном.

В командном зачете спортсмены республики заняли III место. Конкуренцию в борьбе за медали соревнований и путевку на главный старт страны составили спортсмены из Приморского края, Амурской области и Забайкальского края.



Фото: pixabay.com

 

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