Спорт 07.03.2023 в 11:45

В Бурятии выявили сильнейших лучников

Республиканский чемпионат по стрельбе из лука собрал более 300 участников
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии выявили сильнейших лучников

На днях в нашем регионе свыше 300 спортсменов несколько дней состязались за звание лучшего в стрельбе из классического и блочного луков.

«Благодаря такой мощной спортивной базе, как Региональный центр по стрельбе из лука, построенный в рамках нацпроекта «Демография», спортсмены круглогодично имеют возможность стрелять на олимпийской дистанции. Мы видим новые талантливые дарования, которые буквально наступают на «пятки» опытным спортсменам и готовые прославлять не только республику, но и страну»,

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
Так, в стрельбе из классического лука среди мужчин лидирующую позицию занял Баир Цыбекдоржиев. Следом за ним расположились Цырен Балтаков и Энхэ Хандуев. Среди женщин в этой дисциплине отличилась Соелма Сыренова, на II месте Харитонова Виктория, а третьей стала Наталья Эрдыниева.

В дисциплине «блочный лук» тройка лидеров среди мужчин выглядит следующим образом: I место - Булат Ванзаракшаев, II место - Пурбодоржи Чимитов и III место - Александр Калгин. Среди женщин первой стала Диана Ошорова, серебряный призер чемпионата - Радмила Шойдонова и бронза досталась Сойжине Соктоевой.

Отметим, что последний месяц зимы для юных лучников Бурятии завершился Республиканским турниром, посвященным празднику «Белого месяца», который собрал около 200 спортсменов.

Фото: Минспорта Бурятии

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