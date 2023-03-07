В Бурятии выявили сильнейших лучников

На днях в нашем регионе свыше 300 спортсменов несколько дней состязались за звание лучшего в стрельбе из классического и блочного луков.



«Благодаря такой мощной спортивной базе, как Региональный центр по стрельбе из лука, построенный в рамках нацпроекта «Демография», спортсмены круглогодично имеют возможность стрелять на олимпийской дистанции. Мы видим новые талантливые дарования, которые буквально наступают на «пятки» опытным спортсменам и готовые прославлять не только республику, но и страну»,

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Так, в стрельбе из классического лука среди мужчин лидирующую позицию занял Баир Цыбекдоржиев. Следом за ним расположились Цырен Балтаков и Энхэ Хандуев. Среди женщин в этой дисциплине отличилась Соелма Сыренова, на II месте Харитонова Виктория, а третьей стала Наталья Эрдыниева.В дисциплине «блочный лук» тройка лидеров среди мужчин выглядит следующим образом: I место - Булат Ванзаракшаев, II место - Пурбодоржи Чимитов и III место - Александр Калгин. Среди женщин первой стала Диана Ошорова, серебряный призер чемпионата - Радмила Шойдонова и бронза досталась Сойжине Соктоевой.Отметим, что последний месяц зимы для юных лучников Бурятии завершился Республиканским турниром, посвященным празднику «Белого месяца», который собрал около 200 спортсменов.