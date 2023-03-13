Спорт 13.03.2023 в 11:23

Улан-Удэ созовет лучших рукопашников российской армии

Бурятия впервые примет чемпионат России по армейскому рукопашному бою
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Текст: Петр Санжиев
Улан-Удэ созовет лучших рукопашников российской армии

В традиционном чемпионате примут участие около 70 элитных армейских рукопашников. В каждой весовой категории приедут представители от каждого рода войск и от каждого военного округа. Это военнослужащие из ВКС, ВДВ, Северного флота, Восточного военного округа и т. д. Весовых категорий будет семь.

Окончательный состав команд пока не определен, но в одну из команд может войти военнослужащий 36-й армии, которая дислоцируется в Бурятии (может выступить в весе свыше 85 кг).

Организаторы уже подготовили чемпионские пояса, медали, из средств спонсоров составлены денежные призы для победителей. Правда, размер денежного вознаграждения не разглашается. Состязание пройдет в улан-удэнском ФСК 17 и 18 марта. Участники будут биться между собой в защитной амуниции.

Участников разобьют на две группы - "военные округа" и "рода войск".

На российском канале "Матч-Боец" запланирована онлайн-трансляция полуфинальных и финальных поединков. Будет ли среди рукопашников участники спецоперации неясно. Это выяснится после заседания мандатной комиссии.

Вход свободный.

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Фото: pixabay.com

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