В Улан-Удэ стартовал турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев»

Сегодня в Улан-Удэ стартовал XXX межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев», посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 100-летию Республики Бурятия, сообщили в мэрии столицы Бурятии.- Помимо спортивной части, турнир направлен на воспитание патриотизма у нашей молодежи. Мы должны помнить тех парней, которые защищали наше мирное небо в Афганистане и, конечно, о тех, кто сейчас выполняет свой долг в ходе спецоперации на Украине, - сказал начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации г. Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.Соревнования проходят в МУП «КСК». В них принимают участие 25 команд из Республики Бурятия, а также из Республики Тыва и Иркутской области.Турнир «Памяти воинов - афганцев» проходит в Улан-Удэ с 1993 года. В разные годы «боевую» закалку здесь проходили известные российские футболисты, выходцы из Бурятии: Владимир Гранат и Евгений Пономарев, члены сборной Бурятии по футболу.Фото: администрация Улан-Удэ.