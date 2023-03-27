Спорт 27.03.2023 в 15:17

Легкоатлеты-ветераны вернулись в Бурятию с 20 золотыми медалями

Спортсмены достойно представили республику на чемпионате Сибири и ДФО
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Текст: Евгения Гармаева
Легкоатлеты-ветераны вернулись в Бурятию с 20 золотыми медалями

Самая многочисленная сборная среди ветеранов представила Бурятию на зимнем открытом лично-командном Чемпионате Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике. Соревнования проходили в соседнем Иркутске. По их итогу наши спортсмены привезли домой 20 золотых медалей.

«Наши спортсмены-ветераны не только завоевывает медали и вдохновляют всех вокруг на занятия спортом, но и устанавливают рекорды страны!»,

- отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Спортсмены получили золотые медали в различных возрастных категориях:

- сразу несколько побед у Сергея Прохорова (М60) в дистанциях: на 60м с барьерами, толкании ядра, на 400 м, в прыжках в высоту

- Чанцев Николай (М35) на 60 м и в прыжках в длину

- Самданов Андрей (М55) на 800м и 3000м

- Набиева Виктория (Ж40) на 200м, 3000м и новый рекорд России на 2000 м с препятствиями

- Мункоев Александр (М35) на 3000м

- Алсаев Лев (М65) на 3000м

- Файт Анатолий (М70) на 3000 м

- Цыдыпылова Должин-Жаб (Ж65) на 200м

- Ангахаев Аюша (М60) на 200м

- Соболев Игорь (М30) в прыжках в длину

- Егоров Альберт (М55) установил новый рекорд России на 2000 м с препятствиями.

Кроме того, серебряные медали завоевал Викулин Сергей (М60) на дистанции в 60м, в толкании ядра и в прыжках в длину.



В общекомандном зачете наша сборная заняла II место, уступив хозяевам соревнований, но оставив позади команды Красноярска, Шелехово, Братска, Ангарска, Черемхово, Благовещенска, Хабаровска. По итогам соревнований победители получили право выступить на Чемпионате России среди ветеранов, который скоро пройдет в Пензе.


Фото: минспорта РБ

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