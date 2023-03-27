Легкоатлеты-ветераны вернулись в Бурятию с 20 золотыми медалями

Самая многочисленная сборная среди ветеранов представила Бурятию на зимнем открытом лично-командном Чемпионате Сибири и Дальнего Востока по легкой атлетике. Соревнования проходили в соседнем Иркутске. По их итогу наши спортсмены привезли домой 20 золотых медалей.





«Наши спортсмены-ветераны не только завоевывает медали и вдохновляют всех вокруг на занятия спортом, но и устанавливают рекорды страны!»,

- отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Спортсмены получили золотые медали в различных возрастных категориях:Кроме того, серебряные медали завоевал(М60)на дистанции в 60мв толкании ядра и в прыжках в длину.В общекомандном зачете наша сборная заняла II место, уступив хозяевам соревнований, но оставив позади команды Красноярска, Шелехово, Братска, Ангарска, Черемхово, Благовещенска, Хабаровска. По итогам соревнований победители получили право выступить на Чемпионате России среди ветеранов, который скоро пройдет в Пензе.Фото: минспорта РБ