Владимир Гранат открыл в Улан-Удэ турнир по мини-футболу

Сегодня в Физкультурно-спортивном комплексе проходит традиционный турнир по мини-футболу «Кубок Друзей-2023», организаторами которого являются генеральный директор АР «Улан–Удэ Энерго» Максим Бувалин и известный футболист, наш земляк Владимир Гранат. Сегодня он играет за улан-удэнский "Локомотив".- Так как я воспитанник бурятского футбола и Улан-Удэ - это моя родина, мне важно поддержать ребятишек. Хочется, чтобы у них было как можно больше спортивных праздников, - отметил Владимир Гранат.В этом году «Кубок Друзей-2023» в том числе посвящен памяти директора спортивной школы 6 г. Улан-Удэ Виталия Николаевича Лобсанова, которого не стало в прошлом году. И наш город в соревнованиях представляют его подопечные - воспитанники СШ 6.- Василий Николаевич горел футболом, выступал за его развитие, как наставник всегда поддерживал и помогал. Он провел большую работу по включению Бурятии, а именно спортшколы 6 в большой проект Российского футбольного союза- Юношескую футбольную лигу, - отметил тренер СШ 6 Кирилл Белобородов.В турнире также принимают участие команды из Кижинги, Хоринска, Заиграево, команды "Голеадор", "Байкал", "Локомотив".Фото: администрация Улан-Удэ.