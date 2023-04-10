Спорт 10.04.2023 в 17:21
Слепой легкоатлет из Бурятии взял «золото» на чемпионате России
Спортсмен Баясхалан Будаев стал лучшим в стране
Текст: Евгения Гармаева
С 8 по 10 апреля в Сочи проходил чемпионат России по спорту слепых. На соревнованиях по легкой атлетике одержал победу спортсмен из Республики Бурятия Баясхалан Будаев. Об этом рассказали в Минспорта Бурятии.
«Чемпионат стал отборочным на международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев. «Мы вместе», которые пройдут в октябре. Здесь было важно финишировать первым, либо вторым»,
- поделился Баясхалан.
Как отмечают в пресс-службе ведомства, легкоатлет стал первым в марафоне на дистанции 42,2 км в классе В-1. Он пробежал дистанцию за 3 часа 3 минуты.
Фото: Минспорта Бурятии
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