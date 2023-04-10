Спорт 10.04.2023 в 17:21

Слепой легкоатлет из Бурятии взял «золото» на чемпионате России

Спортсмен Баясхалан Будаев стал лучшим в стране
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Текст: Евгения Гармаева
Слепой легкоатлет из Бурятии взял «золото» на чемпионате России

С 8 по 10 апреля в Сочи проходил чемпионат России по спорту слепых. На соревнованиях по легкой атлетике одержал победу спортсмен из Республики Бурятия Баясхалан Будаев. Об этом рассказали в Минспорта Бурятии.

«Чемпионат стал отборочным на международные соревнования «Летние Игры Паралимпийцев. «Мы вместе», которые пройдут в октябре. Здесь было важно финишировать первым, либо вторым», 

- поделился Баясхалан.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, легкоатлет стал первым в марафоне на дистанции 42,2 км в классе В-1. Он пробежал дистанцию за 3 часа 3 минуты.



Фото: Минспорта Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

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