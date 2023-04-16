Спорт 16.04.2023 в 12:48

Спортсмен из Бурятии взял золото Чемпионата России

Это уже четвертая абсолютная победа Даши Жамбалова
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Текст: Номер один
Спортсмен из Бурятии взял золото Чемпионата России
О победе спортсмена написал в своих соцсетях глава республики Алексей Цыденов: «Наш земляк Даша Жамбалов взял четвертое золото Чемпионата России по универсальному бою в "классике"! А его сокомандник Аркадий Томский стал чемпионом России в дисциплине "лайт".  Лучшие определились на национальном этапе в Волгограде. Ребята выиграли в серьезной конкуренции - среди 400 спортсменов из 36 регионов. Сборная Бурятии завоевалa семь медалей: 2 золотыx, 1 cеребряную и 4 бронзовыx. Урагшаа!» 

Чемпионат России по универсальному бою среди мужчин и женщин проходил в Волгограде с 4 по 9 апреля проходил. В нём приняли участие более 450 участников из 48 регионов страны. Даша Жамбалов в четвёртый раз защитил титул чемпиона России по универсальному бою.

- Финальный бой был тяжёлым. Не сразу осознал, что я стал чемпионом России в четвёртый раз. Это неописуемые эмоции. Все усилия, вложенные в себя, в тренировки, дали результат. Всё возможно. Просто надо верить в свою мечту и идти к ней, трудиться, - поделился Даша Жамбалов.

Напомним, что Даша Жамбалов стал чемпионом мира по универсальному бою в 2022 году.


Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района
 


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