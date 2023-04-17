Спорт 17.04.2023 в 11:36

В Улан-Удэ пройдут схватки лучших борцов России

Грядет турнир на призы главы Бурятии «Байкал опен»
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ пройдут схватки лучших борцов России
29-30 апреля в улан-удэнском ФСК пройдет международный турнир по вольной борьбе «Байкал опен». Это состязание не проводилось три года, а сейчас проводится в условиях серьезных антироссийских санкций, которые ударили и по спортивной жизни. Теперь для российских спортсменов многие турниры в зарубежных странах оказались недоступны.

Поэтому в Улан-Удэ приедет сборная команда России. Среди высоких гостей ждут президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили.

В турнире примут участие представители 11 стран - Узбекистан, Таджикистан, Марокко, Индия, Монголия, Беларусь и др. Беларусь, которую также отстранили от ряда международных турниров в странах Запада, выставит первый состав сборной из 27 человек. Сильнейших борцов направит Монголия. Среди россиян будут спортсмены из Чечни, Северной Осетии, Якутии, Дагестана, Иркутской области, Забкрая и т. д.

Весовых категорий десять - от 57 до 125 кг. Бурятия будет представлена во всех. Наша команда - около 50 человек. В том числе выступит и Евгений Жербаев.

В целом ожидается порядка 200 участников. Чемпионы получат пояса. Что касается призов, то за первое место вручат 100 тысяч рублей, за второе - 70 тыс. рублей и за третье 50 тыс.

Билеты на состязания будут стоить 300 рублей. Однако около 600 мест бесплатно выделено для детей из спортшкол Бурятии. Участники спецперации также смогут получить бесплатные билеты, механизм их выдачи сегодня прорабатывается.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: «Номер один»
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