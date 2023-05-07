В Бурятии выявили самых метких сотрудников МВД

На полигоне Росгвардии собрались сильнейшие стрелки, профессиональные спортсмены и силовики из Приморья, Сахалина, Амурской области, Забайкалья, Иркутска и Бурятии. Чемпионат прошел в республике во второй раз. В прошлом году участники состязались в меткости из пневматического пистолета, теперь же стрелки целились из карабина.

В копилку спортивных наград бойцы спецназа внесли шесть медалей разных степеней по результатам личного первенства состязаний, показав высокий уровень огневой подготовки.

Сотрудники отряда специального назначения Управления наркоконтроля МВД Бурятии завоевали целый ряд призовых мест. Помимо призового общекомандного места бойцы полицейского спецназа Бурятии забрали золото с бронзой в открытом классе с ручным перезаряжанием и бронзу в классе «Стандарт».

Также сотрудники спецподразделения Управления наркоконтроля МВД одержали уверенную общекомандную победу в стрельбе из автомата Калашникова и заняли второе место в упражнениях из пистолета Макарова.





Фото: Номер один