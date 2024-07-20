Юные борцы из Бурятии завоевали 8 медалей

Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на международных соревнованиях. Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет стартовал 17 июля.

Имена первых победителей и призёров среди юношей до 16 лет стали известны сегодня, 20 июля. Два золота у Руслана Шарапова и Данзана Тюрбеева. Серебряные медали у Аюши Баторова и Дамдина Манджиева, а бронзовые у Юрия Малгатаева, Доржи Гармаева, Алдара Мыльникова и Алексея Дорофеева

В минспорта республики отмечают, что Во Всероссийских состязаниях участвуют 534 юных борца из Якутии, Бурятии, Тывы, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Амурской областей, а также Еврейского Автономного округа. Они проводятся в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Павла Пинигина.

Фото: предоставлено минспорта РБ