Спорт 20.07.2024 в 14:19

Юные борцы из Бурятии завоевали 8 медалей

Всероссийский турнир по вольной борьбе проходит в Якутии
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Текст: Елена Кокорина
Юные борцы из Бурятии завоевали 8 медалей

Спортсмены из Бурятии завоевали 8 медалей на международных соревнованиях. Открытый Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет стартовал 17 июля.

Имена первых победителей и призёров среди юношей до 16 лет стали известны сегодня, 20 июля. Два золота у Руслана Шарапова и Данзана Тюрбеева. Серебряные медали у Аюши Баторова и Дамдина Манджиева, а бронзовые у Юрия Малгатаева, Доржи Гармаева, Алдара Мыльникова и Алексея Дорофеева

В минспорта республики отмечают, что Во Всероссийских состязаниях участвуют 534 юных борца из Якутии, Бурятии, Тывы, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Амурской областей, а также Еврейского Автономного округа. Они проводятся в честь олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и заслуженного мастера спорта СССР Павла Пинигина.

Фото: предоставлено минспорта РБ

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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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