В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Столица Бурятии принимает всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала» (возрастное ограничение 0+).

Турнир проходит с 20 по 23 июля на Центральном стадионе. Участниками турнира стали 250 спортсменов из 6 регионов страны: Забайкальский край, Иркутская область, Ростовская область, Москва, ЯНАО, Республика Бурятия.









- Сборную нашей республики представляют более 120 лучников. Желаем удачи и попутного ветра всем спортсменам! – пожелали удачи в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

Фото: минспорт РБ