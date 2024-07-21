Спорт 21.07.2024 в 10:13

В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука

В турнире участвуют 250 спортсменов из 6 регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Столица Бурятии принимает всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Стрелы Байкала» (возрастное ограничение 0+).

Турнир проходит с 20 по 23 июля на Центральном стадионе. Участниками турнира стали 250 спортсменов из 6 регионов страны: Забайкальский край, Иркутская область, Ростовская область, Москва, ЯНАО, Республика Бурятия.



 - Сборную нашей республики представляют более 120 лучников. Желаем удачи и попутного ветра всем спортсменам! – пожелали удачи в минспорта Бурятии.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: минспорт РБ

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с 17 по 23 июля

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