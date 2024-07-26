33 спортсмена представят Монголию на Олимпиаде в Париже

В Париже сегодня открываются XXXIII летние Олимпийские игры. Столица Франции станет вторым городом в истории, который в третий раз принимает эти грандиозные спортивные мероприятия. В последний раз Игры в Париже проходили ровно 100 лет назад - в 1924 году.Сборная Монголии оказалась на 100% готова к этому долгожданному событию, сообщает агентство «Монцамэ». Монголию на Играх будут представлять 33 спортсмена в 9 видах спорта. В сборную этой страны вошли 15 мужчин и 18 женщин. Это первая Олимпиада для 19 спортсменов, вторая - для 10, третья - для двоих и шестая для марафонца Б. Сэр-Од. Самому молодому олимпийцу в сборной Монголии 19 лет, а самому опытному спортсмену 43 года.Монгольские спортсмены представят страну в соревнованиях по стрельбе из лука, вольной борьбе, боксе, дзюдо, водным видам спорта, легкой атлетике и велоспорту.Также в Париж для официального освещения Игр прибыла и команда монгольских спортивных журналистов. Она состоит из двух фотографов и двух журналистов.Фото: скриншот видео с youtube.com