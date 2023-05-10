Спорт 10.05.2023 в 11:56

В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе

250 спортсменов из разных уголков страны выйдут на ринг 11 и 12 мая
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пройдет всероссийский турнир по вольной борьбе

Столица солнечной Бурятии примет III Всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин памяти чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России Олега Алексеева. Он пройдет 11 и 12 мая, сообщают в региональном минспорта.

«У турнира большие перспективы. Есть все шансы сделать его мастерским. Это значит, что наши борцы вольного стиля не выезжая за пределы республики, и в стенах привычного зала, могут выполнить норматив мастера спорта России»,

- отмечает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
На ковер Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ выйдут более 250 борцов из 23 регионов страны. Республика Бурятия будет представлена 50 спортсменами.

Программа соревнований:

11 мая
11.00 - 20.00 - предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях;
16.00 - 16.30 - торжественная церемония открытия турнира.

12 мая
11.00 - 13.00 - утешительные встречи во всех весовых категориях;
13.00 - 15.00 - финал, награждение победителей и призеров.

Всех любителей вольной борьбы ждут на трибунах ФСК. Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один

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минспорта рф вольная борьба

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