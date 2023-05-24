Спорт 24.05.2023 в 14:50

Сборная Бурятии завоевала 8 медалей на соревнованиях по легкой атлетике

Землячество сахалинских бурят «Байкал» радушно встретило спортсменов
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Сборная Бурятии завоевала 8 медалей на соревнованиях по легкой атлетике
С 18 по 19 мая в г. Южно-Сахалинск прошло Первенство дальнего востока по легкой атлетике. Сборная Бурятия завоевала на данном турнире 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых наград. Юные спортсмены не только удачно выступили на соревнованиях, но и успели посмотреть город, море и побывать на горно-лыжном курорте. 

- На протяжении всего турнира колоссальную поддержку оказали наши земляки, проживающие в Южно-Сахалинске. После каждого соревновательного дня, в течение трех дней, наши земляки организованно увозили спортсменов в кафе бурятской кухни «Бууза БУМ» и совершенно бесплатно кормили всю сборную горячими буузами и шулэном! А по окончанию турнира земляки организовали экскурсию на море (г. Корсаков) и на горнолыжный курорт «Горный Воздух», - говорит тренер Евгений Дашиев. – Огромное вам спасибо за такой теплый прием!  



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