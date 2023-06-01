Житель Бурятии стал двукратным чемпионом мира по шашкам

С 19 по 29 мая в Турции провели чемпионат и первенство мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, где спортсмен из Республики Бурятия Александр Халтагаров вновь стал чемпионом. В региональном минспорта отмечают, что для спортсмена эта награда высшего достоинства стала второй на международной арене. В прошлом году он также защитил титул чемпиона.



«На этот раз золотую медаль Александр завоевал в «классической программе», а в программе «рапид» взял бронзовую медаль. А борьбу за главные награды соревнований вели 65 спортсменов из 8 стран»,

- рассказали в ведомстве.



Всего сборной страны удалось завоевать 6 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей.