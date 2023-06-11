В Улан-Удэ школьники сдали нормы ГТО

Утро 10-ого июня в парке имени Орешкова выдалось спортивным. Дети от 3 до 15 лет приняли участие в первом мероприятии от проекта «Твоя команда ГТО». Событие торжественно открыли депутаты улан-удэнского городского совета.







«Вспомнил детство, когда у нас проводили такие же мероприятия, может менее масштабные и в менее хороших условиях – играли мы на шлаке, без асфальта, но этому тоже радовались. Было классно, это самые крутые воспоминания, и я думаю, вы тоже потом будете их ценить. Да и не только из детства - когда мы проводили спартакиаду с администрацией города, мы были с такими же горящими глазами, а уж тем более детские воспоминания – они уже останутся на всю жизнь. Желаю вам хорошего настроения, а футболистам – чтобы солнце сильно не пекло, погода сегодня классная. Желаю вам хорошего лета»,

- обратился к детям депутат горсовета по избирательному округу №7 Дмитрий Турченюк.



Мероприятие организовали при поддержке молодежной палаты городского совета депутатов.

«Ребят, спасибо, что пришли на наше мероприятие, присоединяюсь к словам своих коллег. Хочется пожелать вам успешных соревнований, хорошего настроения. Благодарим отдельно за возможность реализации подобного мероприятия управление по делам молодежи в лице заместителя комитета по социальной и молодежной политике, а также управление по физической культуре и спорту, наших депутатов», - высказалась председатель молодежной палаты Алина Станьковская.







На баскетбольной площадке школьники сдали нормативы по отжиманиям, прыжкам в длину с места и по прессу. Рядом стояли опытные тренеры, которые объясняли, как правильно выполнять то или иное упражнение. Например, при отжиманиях люди должны касаться грудью специальной платформы, которая издает щелчок при нажатии. При поднимании туловища из положения лежа на упражнения дается 1 минута, а при подъеме человек должен локтями коснуться коленей.

«Хорошее мероприятие, которое с теплотой вспоминаешь уже спустя годы. Когда в детстве что-то проводили – какие-то соревнования или турниры – после них хотелось еще что-то делать, больше заниматься спортом. У меня, например, так осталась любовь к футболу»,

- добавил Дмитрий Турченюк.



Неподалеку на футбольном поле проходили соревнования по футболу между двумя школьными командами Железнодорожного района – с микрорайона Машзавод и местной футбольной секции «Лара».



«Моему сыну 13 лет. Ребятишки играют, хотелось бы, чтобы больше людей посещали мероприятия, вот сегодня было бы здорово тут увидеть больше родителей и, например, одноклассниц для поддержки. Детям важны стимулы – медальки, грамоты – это им очень нравится. Мой сын любит играть в футбол и хочет стать футболистом. Я немного боюсь, так как это травмоопасный вид спорта, но раз он хочет – пусть играет. Я своим сыном горжусь»,

- высказался горожанин Стас Максимов.



В конце мероприятия участники получили медальки за участие, а также сладкие подарки.





Фото: Номер один